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Суд арестовал подозреваемого по делу о взрывах в Сергиевом Посаде

Техдиректора компании «Пиро-Росс» Чанкаева арестовали по делу о взрывах в Сергиевом Посаде
Сергей Чанкаев
Сергей Чанкаев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Сергиево-Посадский городской суд арестовал на два месяца технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Он проходил подозреваемым по делу о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе.

Чанкаева арестовали на два месяца. Следователи после взрыва возбудили дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Максимальное наказание, которое предусмотрено по этой статье, — семь лет лишения свободы.

Чанкаев перед арестом отказался признать свою вину. По его словам, «других причин быть не могло» и взрыв произошел из-за «диверсии».

Сотрудника компании задержали после взрыва в Сергиевом Посаде 9 августа. По версии следствия, на складе пиротехники фирмы произошел взрыв. Взрывная волна повредила более 180 автомобилей и 400 квартир в городе. Пострадали 80 человек, один — умер в больнице. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

В Сергиевом Посаде после взрыва был введен режим ЧС. Для пострадавших и погибших ввели выплаты:

  • получившим легкие травмы — 100 тыс. руб.;
  • госпитализированным с переломами — 300 тыс. руб.;
  • тяжелораненым в реанимации — 500 тыс. руб.;
  • семьям погибших выплатят по 2 млн руб.
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Теги
Сергиев Посад взрыв Загорский оптико-механический завод уголовное дело Московская область
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