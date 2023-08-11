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Четырех пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми

В Сергиевом Посаде нашли четырех человек, которые числились пропавшими после взрыва
Фото: Дмитрий Белицкий
Фото: Дмитрий Белицкий

Власти Сергиева Посада установили местонахождение четырех человек из списка пропавших без вести, судьба еще восьми остается неизвестной, сообщили в городской администрации. Разбор завалов продолжался с 9:00 10 августа при участии 60 человек и 12 спецмашин.

«В первые часы после ЧП было 12 заявлений от родственников. Две семьи впоследствии отозвали обращения — родственники нашлись, их не было на месте трагедии, один человек числился в списке дважды — он недавно сменил фамилию, один был найден живым в тот же день», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что на месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Причины взрыва будут установлены после проведения экспертизы.

По данным местных властей, к врачам обратились 84 пострадавших, от полученных ожогов в больнице скончалась одна женщина. Ранее в Минздраве сообщали, что число пострадавших увеличилось до 80, из них 15 человек госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По предварительным данным, это случилось на складе компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории предприятия. Техдиректора фирмы задержали.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

Взрыв также повредил несколько соседних цехов, спорткомплекс «Луч», бассейн, магазин. Взрывная волна выбила стекла в 38 жилых домах, а также повредила автомобили.

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Власти Сергиево-Посадского городского округа ввели режим ЧС после взрыва.

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Сергиев Посад пропавшие без вести Загорский оптико-механический завод
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