Пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Власти назвали размер выплат погибшим и пострадавшим в Сергиевом Посаде

Фото: Дмитрий Белицкий

Пострадавшим при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде выплатят от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Выплаты составят:

получившим легкие травмы — 100 тыс. руб.

госпитализированным с переломами — 300 тыс. руб.

тяжелораненым в реанимации — 500 тыс. руб.

семьям погибших выплатят по 2 млн руб.

«Сейчас важно помочь людям, которые пережили большое потрясение», — заявил губернатор на заседании штаба на месте взрыва.

Также губернатор рассказал, что власти помогут с восстановлением разрушенных и поврежденных домов.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода. Взрывной волной выбило окна в близлежащих домах, были разрушены несколько зданий на территории предприятия, пострадали автомобили. Число пострадавших из-за взрыва достигло 80 человек. Один человек погиб. 15 человек были госпитализированы, трое находились в тяжелом состоянии.

Еще восемь человек числились пропавшими без вести, но утром 11 августа четверо из них нашлись.

По предварительной версии, взрыв произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс», которая арендовала площади на территории завода. СК возбудил уголовное дело, технического директора фирмы задержали.