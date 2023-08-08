Министр обороны Франции отказался признать провал политики в Африке

Себастьен Лекорню (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню обратился к группе сенаторов, которые после военного переворота в Нигере выступили с критикой французской политики на африканском континенте и антитеррористической операции «Бархан», которую Париж проводил на территории нескольких стран с 2014 по 2022 год.

«Я не могу сказать, что операция «Бархан» была «провалом». Наша армия никогда не переставала отбрасывать террористические группы в Сахеле, спасая на месте тысячи жизней и защищая французов от угрозы терактов на родине», — написал он в Twitter. По его словам, «из всех кризисов и операций можно извлечь политические уроки». Он также заявил, что при необходимости готов возобновить операцию.

Сахель — это регион в Центральной Африке. К северу от него расположена пустыня Сахара, а к югу — регион Судан (не путать с государством Судан). Земли Сахеля затрагивают территории таких стран, как Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Камерун и Чад. Франция с 2013 года проводила там военную операцию по борьбе с терроризмом. Операция, которую сначала назвали «Сервал», началась в Мали, ее вели против восставших на севере страны туарегов и исламских террористических группировок. В августе 2014 года операцию, которая с того момента получила название «Бархан», распространили на малонаселенные территории Буркина-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада, где также действуют исламистские радикальные группировки. В ноябре 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о ее завершении. По его словам, любое вмешательство должно быть ограничено во времени, а на смену операции «Бархан» должен прийти международный альянс, в который войдут страны региона и другие партнеры.

Открытое письмо группы из 94 сенаторов президенту республики Эмманюэлю Макрону с критикой французской политики в Африке накануне опубликовала газета Le Figaro. По мнению подписавших письмо, Африка больше «не понимает Францию и оспаривает ее роль и ее присутствие». Сенаторы также выразили обеспокоенность возрастающей ролью России и Китая на континенте. Страны Африки — Нигер, Мали, ЦАР и Буркина-Фасо — отказываются от военного, языкового, экономического и культурного сотрудничества с Францией, в них происходят массовые антифранцузские акции, а после ухода французского контингента из-за завершения операции «Бархан» там появляются бойцы ЧВК «Вагнер», говорилось в обращении сенаторов.

Свое обращение французские сенаторы направили Макрону после переворота в Нигере, который устроили военные из президентской гвардии и командование вооруженных сил страны. Группа военных из президентской гвардии Нигера (к ним позже присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила президента Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Мятежники также приостановили экспорт урана и золота во Францию, аннулировали военные договоры и обвинили Париж в планировании военной интервенции.

Свержение Базума осудили ООН, США, ЕС и Африканский союз. МИД России призвал воздержаться от применения силы, а также выразил надежду на освобождение президента Нигера.

Власти Франции после переворота объявили об эвакуации своих граждан из страны. МИД Франции также осудил «любое насилие в отношении дипломатических миссий в стране, подчеркнув, что Нигер обязался обеспечивать их безопасность как принимающее государство в соответствии со ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не потерпит нападок на страну и ее интересы в Нигере, и пригрозил «немедленным и непреклонным» ответом. В Париже подчеркнули, что Франция поддерживает все региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка и возвращение к власти свергнутого президента Базума.