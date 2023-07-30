Макрон пригрозил жестким ответом на ущемление интересов Франции в Нигере

Елисейский дворец: Макрон не потерпит нападки на Францию и ее интересы в Нигере

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон не потерпит нападки на страну и ее интересы в Нигере, Париж готов дать «немедленный и непреклонный» ответ. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал Елисейский дворец, передает Le Monde.

Так администрация главы государства отреагировала на митинг в поддержку пришедших к власти в Нигере военных. Он прошел у посольства Франции в столице страны, Ниамее, днем 30 июля. В мероприятии, как утверждает газета, участвовали тысячи человек. Всех собравшихся впоследствии разогнали, применив баллончики со слезоточивым газом.

«Любой, кто нападет на французских граждан, армию, дипломатов и интересы страны, увидит, что Франция ответит немедленно и непреклонно. Президент Республики не потерпит никаких нападок на Францию и ее интересы — заявили в Елисейском дворце.

В Париже подчеркнули, что Франция «поддерживает все региональные инициативы», направленные на «восстановление конституционного порядка» и возвращение к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

МИД Франции также осудил «любое насилие в отношении дипломатических помещений». В ведомстве подчеркнули, что Нигер обязан обеспечивать их безопасность как принимающее государство. Эта обязанность предусмотрена ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961), которую ратифицировал Нигер.

Сейчас, по информации ведомства, в африканской стране находятся от 500 до 600 граждан Франции.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера, назвавшаяся «Национальным советом по защите родины» (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, СNSP), заблокировала президента страны Мохамеда Базума в его резиденции. На следующий день было объявлено о свержении главы государства, к мятежникам присоединилось командование вооруженных сил. В Нигере закрыли границы и объявили комендантский час.

Затем, 29 июля, с заявлением выступил лидер мятежников, глава СNSP и начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Он заявил, что президента свергли, чтобы бороться с «растратой государственных средств, безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством». Чиани объявил себя главой государства и сообщил, что действие Конституции приостанавливается. Государственные институты, существовавшие при свергнутом президенте, по его словам, будут распущены.

Jeune Afrique сообщала незадолго до переворота, что Базум раздумывал об увольнении Чиани.

ООН, Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот в Нигере и призвали освободить президента. Евросоюз поддержал их и пригрозил полностью приостановить экономическую поддержку страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что партнерство США с Нигером «на сотни миллионов долларов» зависит от «сохранения демократического правления и конституционного порядка» в африканской стране. МИД России назвал переворот в Нигере «антиконституционной затеей» и призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы.