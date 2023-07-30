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Макрон пригрозил жестким ответом на ущемление интересов Франции в Нигере

Елисейский дворец: Макрон не потерпит нападки на Францию и ее интересы в Нигере
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон не потерпит нападки на страну и ее интересы в Нигере, Париж готов дать «немедленный и непреклонный» ответ. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал Елисейский дворец, передает Le Monde.

Так администрация главы государства отреагировала на митинг в поддержку пришедших к власти в Нигере военных. Он прошел у посольства Франции в столице страны, Ниамее, днем 30 июля. В мероприятии, как утверждает газета, участвовали тысячи человек. Всех собравшихся впоследствии разогнали, применив баллончики со слезоточивым газом.

«Любой, кто нападет на французских граждан, армию, дипломатов и интересы страны, увидит, что Франция ответит немедленно и непреклонно. Президент Республики не потерпит никаких нападок на Францию и ее интересы — заявили в Елисейском дворце.

В Париже подчеркнули, что Франция «поддерживает все региональные инициативы», направленные на «восстановление конституционного порядка» и возвращение к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

МИД Франции также осудил «любое насилие в отношении дипломатических помещений». В ведомстве подчеркнули, что Нигер обязан обеспечивать их безопасность как принимающее государство. Эта обязанность предусмотрена ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961), которую ратифицировал Нигер.

Сейчас, по информации ведомства, в африканской стране находятся от 500 до 600 граждан Франции.

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26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера, назвавшаяся «Национальным советом по защите родины» (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, СNSP), заблокировала президента страны Мохамеда Базума в его резиденции. На следующий день было объявлено о свержении главы государства, к мятежникам присоединилось командование вооруженных сил. В Нигере закрыли границы и объявили комендантский час.

Затем, 29 июля, с заявлением выступил лидер мятежников, глава СNSP и начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Он заявил, что президента свергли, чтобы бороться с «растратой государственных средств, безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством». Чиани объявил себя главой государства и сообщил, что действие Конституции приостанавливается. Государственные институты, существовавшие при свергнутом президенте, по его словам, будут распущены.

Jeune Afrique сообщала незадолго до переворота, что Базум раздумывал об увольнении Чиани.

ООН, Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот в Нигере и призвали освободить президента. Евросоюз поддержал их и пригрозил полностью приостановить экономическую поддержку страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что партнерство США с Нигером «на сотни миллионов долларов» зависит от «сохранения демократического правления и конституционного порядка» в африканской стране. МИД России назвал переворот в Нигере «антиконституционной затеей» и призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы.

Теги
Нигер Франция Эмманюэль Макрон
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