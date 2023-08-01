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Париж объявил об эвакуации французов из Нигера

МИД Франции: учитывая насилие в Нигере, готовится эвакуация желающих из этой страны
Сторонники переворота&nbsp;на улицах Ниамея
Сторонники переворота на улицах Ниамея (Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters)

Власти Франции объявили о начале эвакуации своих граждан и граждан других европейских государств из Нигера, сообщили в МИД республики. Начать ее планируют с 1 августа.

«Учитывая ситуацию в Ниамее, насилие, имевшее место позавчера против нашего посольства, и закрытие воздушного пространства, которое лишает наших соотечественников возможности покинуть страну самостоятельно, Франция готовит эвакуацию своих и европейских граждан, желающих покинуть страну», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 30 июля, несколько тысяч демонстрантов собрались у здания посольства и попытались проникнуть внутрь. Они заменили табличку с надписью «Посольство Франции в Нигере» флагами Нигера и России, передавал BFM.

Глава французского МИДа Катрин Колонна заявила, что республика не готовит планов военного вмешательства в Нигере. Приоритетом Парижа остаются обеспечение безопасности французских граждан, которые находятся в этой западноафриканской стране, подчеркнула глава ведомства.

Переворот в Нигере произошел 26 июля, мятежники объявили об отстранении от власти и заключении под стражу президента Мохамеда Базума. Они закрыли границы и ввели комендантский час. Новым лидером себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

ООН, США, ЕС и Африканский союз осудили действия мятежников. Вашингтон пригрозил остановкой сотрудничества с Нигером в сфере безопасности, ЕС — прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы.

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Нигер военный переворот МИД Франции
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