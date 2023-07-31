Мятежники Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию

Нигер является одной из ведущих стран — экспортеров урана не только во Францию, но и в целом в Европу — на страну приходится четверть таких поставок. Мятежники обвинили Францию в подготовке операции по спасению президента

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Захватившие власть в Нигере мятежники объявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию, сообщает Mehr News со ссылкой на заявление хунты.

По данным Би-би-си, госпереворот в Нигере вызвал опасения у стран Запада, что западноафриканская страна может «развернуться в сторону России», а все торговые связи с ней будут разорваны.

В Нигере находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит французская атомная отрасль. Как отмечает Agence France-Presse, французская Orano занималась разработкой урановых рудников в Нигере на протяжении 50 лет. В ее ведении были два урановых рудника на месторождении возле города Арлит: COMINAK и Somair. Последний является крупнейшей в стране открытой урановой шахтой — по заключенному в мае соглашению между группой и правительством Нигера она должна эксплуатироваться до 2040 года.

По данным AFP, Orano сейчас проводит исследования с целью освоения одного из крупнейших в мире урановых месторождений Imouraren, расположенного на севере Нигера в 80 км к югу от Арлита. Его запасы оцениваются примерно в 200 тыс. т.

Нигер является одной из ведущих стран — экспортеров урана не только во Францию, но и в целом в ЕС. Только в 2021 году, по данным Европейского агентства по снабжению Евратома (ESA), страна обеспечила 24% импорта в Европейский союз. Следом идут Казахстан (23%) и Россия (20%). Помимо французских, урановыми рудниками в Нигере владеют китайские и испанские компании.

Группа военных из президентской гвардии Нигера (к ним позже присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила президента Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Переворот он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств.



Свержение Базума осудили ООН, США, ЕС и Африканский союз. МИД России призвал воздержаться от применения силы, а также выразил надежду на освобождение президента Нигера. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не потерпит нападки на страну и ее интересы в Нигере, и пригрозил «немедленным и непреклонным» ответом.

Ранее 31 июля представители мятежников обвили Францию в подготовке операции по освобождению отстраненного от власти Базума. По их данным, министр иностранных дел Нигера Асум Масуд, который не поддержал переворот, разрешил Парижу нанести авиаудары по резиденции главы государства.