branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Минздрав анонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков Общество, 09:44
Володин предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили Политика, 09:31
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
В Турции не исключили диверсию в качестве причины взрыва в порту Общество, 09:20
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим Pro, 09:09
Польша восстановила прокачку нефти по поврежденной нитке «Дружбы» Бизнес, 08:59
Риелторы предложили субсидировать аренду жилья семейным парам Общество, 08:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
IWF не допустила российских тяжелоатлетов до чемпионата мира Спорт, 08:49
Переработки: три причины, почему это случается именно с вами Pro, 08:45
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
Сенаторы Франции написали Макрону о замене французской Африки российской Политика, 08:39
В Минобороны сообщили об отражении атак ВСУ на Урожайное в ДНР Политика, 08:06
«Коммерсантъ» узнал о рисках ухода белорусского топлива из России Бизнес, 07:57
В Белом доме не посчитали угрозой патрулирование России и Китая у Аляски Политика, 07:37
Политика ,  
0 

Сенаторы Франции написали Макрону о замене французской Африки российской

Во Франции 94 сенатора написали письмо Макрону о провале политики в Африке
Африка отказывается от связей с Францией, а в речах лидеров встречаются слова о французском «Великом Сатане», ответственном за все беды, отметили сенаторы. Они спросили Макрона, как Париж допустил рост влияния Москвы и Пекина
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Мали, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Буркина-Фасо и теперь Нигер отдалились от Франции и отвергли французские компании и войска, в них проходят антифранцузские демонстрации и появляются бойцы ЧВК «Вагнер» — письмо с таким содержанием направила группа из 94 французских сенаторов президенту Эмманюэлю Макрону. Текст приводит Le Figaro.

«Нынче вчерашняя Франко-Африка заменена военной Руссо-Африкой, экономической Китае-Африкой или дипломатической Америко-Африкой. А что насчет, как ни грустно, упадка франкофонии по сравнению с английским языком?» — указывается в обращении.

Сенаторы заверили, что не ностальгируют по временам французского покорителя Африки Саворньян де Бразза, не мечтают о Французской Экваториальной Африке и в курсе, что закончилась эпоха куратора расширения французского влияния в Африке в 1960–1970 годах Жака Фокарра. Но им непонятна эволюция политики Франции в Африке с точки зрения военного, языкового, экономического и культурного сотрудничества.

Демонстрации антифранцузской направленности проходят и в тех странах, которые считаются дружелюбными к Парижу, например Кот-д'Ивуаре или Сенегале, добавили в сенате. Проблемы есть и в Северной Африке.

Алжирский президент Абдельмаджид Теббун, с одной стороны, рассуждает о сближении с Парижем и постоянно откладывающемся официальном визите, а с другой — порой говорит о французском «Великом Сатане», ответственном за все беды алжирского народа, указывается в обращении. Сенаторы также обратили внимание на то, что медлительность политики Парижа в отношении Марокко вынуждает это государство искать партнерство с другими странами.

Читайте на РБК Pro
«Лента» планирует рост выручки до 1 трлн руб. Чего ждать инвесторам
Чему научиться у «Волка с Уолл-стрит»: откровения лучшего продавца в мире
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»

Обсуждение сократившегося влияния Франции на Африку возобновилось после переворота в Нигере. Его совершила группа военных из президентской гвардии, а позже к бунтовщикам присоединилось командование вооруженных сил страны. Мятежники вскоре после прихода власти приостановили экспорт во Францию урана и золота, денонсировали с ней военные соглашения, а также обвинили Париж в планах провести интервенцию.

МИД Франции отверг эти обвинения. «Любой, кто нападет на французских граждан, армию, дипломатов и интересы страны, увидит, что Франция ответит немедленно и непреклонно. Президент Республики не потерпит никаких нападок на Францию и ее интересы», — пригрозил при этом Макрон. Франция начала эвакуацию граждан из Нигера.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Африка Франция Сенат Франции ЧВК Вагнер Мали ЦАР Буркина-Фасо Нигер Сенегал Кот-д'Ивуар Алжир ...
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Лидеры в цветных беретах: кто пришел к власти в странах Западной Африки
Политика
Как Западная Африка стала основным поясом нестабильности
Политика
Кремль заявил о планах «открыть путь к миру» по итогам встречи с Африкой
Политика