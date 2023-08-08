Сенаторы Франции написали Макрону о замене французской Африки российской

Африка отказывается от связей с Францией, а в речах лидеров встречаются слова о французском «Великом Сатане», ответственном за все беды, отметили сенаторы. Они спросили Макрона, как Париж допустил рост влияния Москвы и Пекина

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Мали, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Буркина-Фасо и теперь Нигер отдалились от Франции и отвергли французские компании и войска, в них проходят антифранцузские демонстрации и появляются бойцы ЧВК «Вагнер» — письмо с таким содержанием направила группа из 94 французских сенаторов президенту Эмманюэлю Макрону. Текст приводит Le Figaro.

«Нынче вчерашняя Франко-Африка заменена военной Руссо-Африкой, экономической Китае-Африкой или дипломатической Америко-Африкой. А что насчет, как ни грустно, упадка франкофонии по сравнению с английским языком?» — указывается в обращении.

Сенаторы заверили, что не ностальгируют по временам французского покорителя Африки Саворньян де Бразза, не мечтают о Французской Экваториальной Африке и в курсе, что закончилась эпоха куратора расширения французского влияния в Африке в 1960–1970 годах Жака Фокарра. Но им непонятна эволюция политики Франции в Африке с точки зрения военного, языкового, экономического и культурного сотрудничества.

Демонстрации антифранцузской направленности проходят и в тех странах, которые считаются дружелюбными к Парижу, например Кот-д'Ивуаре или Сенегале, добавили в сенате. Проблемы есть и в Северной Африке.

Алжирский президент Абдельмаджид Теббун, с одной стороны, рассуждает о сближении с Парижем и постоянно откладывающемся официальном визите, а с другой — порой говорит о французском «Великом Сатане», ответственном за все беды алжирского народа, указывается в обращении. Сенаторы также обратили внимание на то, что медлительность политики Парижа в отношении Марокко вынуждает это государство искать партнерство с другими странами.

Обсуждение сократившегося влияния Франции на Африку возобновилось после переворота в Нигере. Его совершила группа военных из президентской гвардии, а позже к бунтовщикам присоединилось командование вооруженных сил страны. Мятежники вскоре после прихода власти приостановили экспорт во Францию урана и золота, денонсировали с ней военные соглашения, а также обвинили Париж в планах провести интервенцию.

МИД Франции отверг эти обвинения. «Любой, кто нападет на французских граждан, армию, дипломатов и интересы страны, увидит, что Франция ответит немедленно и непреклонно. Президент Республики не потерпит никаких нападок на Францию и ее интересы», — пригрозил при этом Макрон. Франция начала эвакуацию граждан из Нигера.