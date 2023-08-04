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Военная операция на Украине ,  
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Китай решил присоединиться к конференции по Украине без участия России

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй приедет в Саудовскую Аравию на саммит по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Ли Хуэй
Ли Хуэй (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Джидду в Саудовской Аравии для участия в международной конференции по урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса», — заявил представитель министерства.

В конференции примут участие советники по национальной безопасности из десятков стран, включая государства «глобального Юга», включая Индию, Бразилию и Южную Африку. Высокопоставленный европейский чиновник рассказал Politico, что множество участников встречи сожалели из-за отсутствия Пекина на прошлом международном саммите. Россия на конференцию в Саудовской Аравии не приглашена, но Эр-Рияд обещал сообщить Москве итоги встречи.

Financial Times писала, что встреча может стать успешной, если удастся согласовать дату проведения глобального мирного саммита.

В начале июня Ли Хуэй говорил, что сторонам конфликта на Украине будет непросто собраться для продуктивных переговоров. По его мнению, противостояние зашло в тупик, а на поле боя сложилась неопределенная ситуация. В мае он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе и Россию. Он отметил, что все стороны, с которыми он обсудил конфликт на Украине, «исключительно положительно отозвались об усилиях Китая по продвижению мирного процесса».

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но с учетом сложившихся «на земле» реалий. Президент Владимир Путин заявлял о невозможности прекратить огонь, пока украинские силы ведут наступление.

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Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что по итогам мирного соглашения Украина должна вернуться к границам 1991 года.

Теги
Китай Саудовская Аравия Ли Хуэй Украина саммит
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