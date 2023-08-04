FT узнала, что ЕС сочтет успехом встречи по Украине без участия России

Евросоюз хочет согласовать дату глобального саммита о мире, а Киев намерен убедить Китай, Индию и страны Африки поддержать его сторону в конфликте с Москвой. Власти России намерены наблюдать за встречей в Джидде

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Конференция в Саудовской Аравии по мирному урегулированию конфликта России и Украины станет успехом, если удастся согласовать дату проведения глобального мирного саммита, который бы провел Киев. Такой позиции придерживаются в Еврокомиссии, пишет Financial Times со ссылкой на источник среди высокопоставленных европейских чиновников.

«Ценность [саммита] на самом деле заключается в попытке подтолкнуть страны Глобального Юга и нас самих к поиску некоторых базовых соглашений, вокруг которых затем можно было бы организовать глобальный мирный саммит», — добавил собеседник.

Встреча начнется в пятницу, 4 августа. В ней примут участие советники по национальной безопасности из десятков стран. Многие из этих государств — развивающиеся, которые неохотно присоединились к осуждению Западом начала Россией военной операции на Украине. Киев и страны Запада планируют убедить поддержать их. Участие Москвы не запланировано.

Среди прочих, приглашение получили Китай (по информации The Wall Street Journal, его представитель Ли Хуэй приедет на встречу, что станет «значительным сдвигом») и Индия. Нью-Дели сделала несколько жестов поддержки Украины, отмечает FT, но в целом придерживается нейтралитета. Знакомый с ходом обсуждений источник газеты так описал ситуацию: «Здесь возникает вопрос о том, чтобы развернуть очень большой танкер, и я не уверен, что капитан танкера хочет развернуть это судно».

Украина столкнулась со скепсисом со стороны некоторых стран Африки. Те полагают, что боевые действия их не касаются и они не должны вмешиваться в ситуацию, пояснил газете высокопоставленный украинский дипломат в Африке.

Один из участников схожей конференции в Варшаве уточнил, что они предложили Киеву разделить международные резолюции на две части: развивающиеся страны смогут проголосовать за осуждение действий Москвы без необходимости подписываться под ограничительными мерами против нее. «Украинцы не могли понять, почему мы не были против России. Но мы не похожи на Восточную Европу, мы не определяем свое существование через противостояние России», — добавил этот источник.

Власти России сообщили о намерении следить за конференцией в Джидде. Предстоит понять, о чем будет идти речь и какие ставятся цели, рассказал представитель российского президента Дмитрий Песков. «Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», — считает он, добавив, что предпосылок для мирных переговоров нет. Саудовская Аравия проинформирует Россию о результатах встречи, рассказали источники Politico.

Киев согласен на переговоры с Москвой при условии вывода российских войск и восстановления территориальной целостности.

Россия отказывается от любых планов мирного соглашения, в которых бы оспаривался ее суверенитет над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Президент Владимир Путин говорил о невозможности прекратить огонь, пока украинская армия ведет наступление.