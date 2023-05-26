Как спецпосланник КНР по Украине Ли Хуэй нащупывал почву для дальнейших переговоров с ЕС

Почему эмиссара КНР по мирному урегулированию прохладно приняли в Европе Ли Хуэй завершил в Москве турне по европейским столицам

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй завершил визитом в Москву турне по вовлеченным в украинский конфликт странам. Какие он преследовал цели и как шел диалог — разбирался РБК

Ли Хуэй (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Какие страны посетил эмиссар КНР

Москва привержена политико-дипломатическому разрешению конфликта с Украиной, серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров «созданы украинской стороной и ее западными кураторами», заявил 26 мая глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем. Их встреча продолжалась около полутора часов.

Визит в Москву — завершающая часть европейского турне Ли. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что китайский эмиссар посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию. Началось турне на Украине, потом Ли побывал в Варшаве, Париже, Берлине и Брюсселе.

В России и на Украине спецпосланника КНР принимали на высоком уровне. В Киеве он провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, о чем сообщили обе стороны. Пекин также утверждал, что его посланник был принят президентом Владимиром Зеленским, однако украинская сторона встречу не подтвердила.

В европейский столицах Ли встречали дипломаты ниже рангом. В Польше его собеседником стал заместитель министра иностранных дел Войчех Гервел, в Париже — начальник управления по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредерик Мондолони, в Берлине — статс-секретарь МИД Германии Андреас Михаэлис.

Западные страны не рассматривают китайские мирные инициативы как жизнеспособные, не хотят показывать, что Китай может быть успешным переговорщиком, поэтому уровень переговоров и был снижен, пояснил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Китай назначил специального представителя по украинской проблеме после телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Ли Хуэй был послом КНР в России в 2009–2019 годах. В феврале Китай представил документ «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». Он включает 12 пунктов, в числе которых отказ от менталитета холодной войны, прекращение огня, начало мирных переговоров и отказ от односторонних санкций.

Что обсуждалось в ходе турне

Глава МИД Украины на переговорах с Ли говорил о необходимости принять формулу мира, выдвинутую Владимиром Зеленским, и неприемлемости для Украины любых предложений, которые привели бы к замораживанию конфликта или утрате территорий. «Панацеи для выхода из кризиса нет, всем сторонам нужно начинать с себя, накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и [ведения] мирных переговоров», — привел позицию Ли Хуэя, заявленную в Киеве, МИД КНР.

Представитель польского внешнеполитического ведомства Гервел говорил Ли об ответственности Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН за поддержание мира и стабильности, он также выразил надежду, что КНР «осудит агрессию России и окажет давление на нее, чтобы вернуть к соблюдению принципов международного права», а также не признает «аннексию» украинских территорий, как и Крыма, говорится в заявлении польского МИДа по итогам встречи. Китайский дипломат, как указано в заявлении, подчеркнул, что ситуация на Украине «ни в чьих интересах», но простого решения нет.

Лу Хуэй на переговорах в Варшаве заявил о необходимости прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, а также напомнил, что Китай выступает против использования ядерного оружия. В заявлении китайского МИДа по итогам встречи указано, что Польша играет важную роль в региональных делах. На позицию насчет Крыма и другим присоединенным к России территориям в нем указаний нет, зато китайская сторона отметила, что Польша поддерживает политику «одного Китая», то есть признает Тайвань территорией КНР.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, Ли предлагал Европе «заявить о своей автономии» в отношениях с США, призвать к немедленному прекращению огня на Украине и оставить за Россией включенные в ее состав территории. Публично Китай не раз поддерживал принцип территориальной целостности стран. Применительно к Украине об этом в прошлом году не раз говорили китайские представители.

Представитель МИД Франции Фредерик Мондолони на встрече с Ли выразил убежденность, что Китай может сыграть конструктивную роль для восстановления справедливого и прочного мира в Европе в соответствии с международным правом, в частности суверенитетом и территориальной целостностью Украины, следует из заявления МИД Франции. Французский дипломат также возложил полную ответственность за конфликт на Россию. Ли отметил, что между Китаем и Францией существует немало взаимопонимания по украинскому вопросу, не уточнив, в чем именно.

О содержании беседы в Берлине сообщил пресс-секретарь МИД ФРГ Кристиан Вагнер. По его словам, которые приводит ТАСС, Германия призвала Китай оказать влияние на Россию и не поставлять ей оружие. Китайский посланник говорил о поддержке Китаем Европы в поисках первопричин украинского кризиса, сообщил МИД КНР.

Поездку Ли следует рассматривать как первую примерку, ее задача — сравнить позиции сторон, считает Маслов. Он напомнил, что Россия еще во время визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина выразила поддержку его мирных предложений, но Украина и Вашингтон были к ним не готовы, поэтому необходимо точнее выяснить позиции сторон.