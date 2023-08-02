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Кремль назвал условие возвращения России к зерновой сделке

Песков: Россия вернется к исполнению зерновой сделки, если будут выполнены все ее условия

Россия вернется к исполнению зерновой сделки, как только будут выполнены все поставленные ею условия. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — ответил Песков на вопрос о том, готова ли Россия вернуться к переговорам о возобновлении действия соглашения.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо от друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Сделку неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако после этого Россия объявила о приостановке участия в соглашении. Москва считает, что российская часть сделки не была выполнена.

После прекращения действия сделки Минобороны России заявило, что страна будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Государства, под флагами которых идут эти корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева, добавили в ведомстве. Украинское Минобороны также заявило, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Позднее российский МИД уточнил, что корабли при необходимости будут досматривать, прежде чем принимать какие-либо меры.

Москва не раз заявляла о готовности продлить зерновую сделку, если будут выполнены поставленные ею условия. Среди них российская сторона называла:

  • переподключение «Россельхозбанка» к системе межбанковских расчетов SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса»;
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
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Президент России Владимир Путин, говоря о возможном возобновлении участия страны в зерновой сделке, использовал фразу «утром деньги, вечером стулья». Кроме того, по словам главы государства, за год действия сделки более 70% зерна с Украины ушло в богатые страны. При этом на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других беднейших государств пришлось менее 3% от общего объема экспортированного зерна, говорил президент.

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Зерновая сделка Дмитрий Песков
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