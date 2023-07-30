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Движение на Крымском мосту перекрыли вторую ночь подряд

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли вторую ночь подряд

Движение автотранспорта на Крымском мосту вновь временно перекрыли, сообщил телеграм-канал с оперативной информацией по обстановке на месте.

Граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ночью 29 июля движение на мосту перекрывали трижды — в 23:34, 3:04 и 5:08. Каждый раз его восстанавливали спустя час с небольшим.

17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. На пролете по направлению в Керчь произошло осевое смещение на 70–80 см, но сам он находится на опоре. После этого движение на мосту регулярно перекрывают.

20 июля Крымский мост был временно закрыт после сигналов воздушной тревоги. Спустя 12 минут движение восстановили.

После первой атаки на Крымский мост, в прошлом октябре, был введен досмотр машин. Автомобили без багажа или с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме; те, что с большим количеством багажа, осматривают с помощью сканера. Грузовые машины при этом не пропускаются — они могут попасть в Крым с помощью паромной переправы или через территории новых регионов.

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Крымский мост автомобильное движение Крым
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