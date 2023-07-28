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США после взрыва в Таганроге заявили, что не поощряют удары ВСУ по России

Белый дом: США не поощряют ударов Украины по международно признанной территории России
Сюжет
Военная операция на Украине
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США не поощряют Киев наносить удары по международно признанной территории России. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», — сказал Кирби в ответ на вопрос об ударах по Таганрогу.

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Также он попросил переадресовать вопрос о причастности ВСУ к атаке украинской стороне.

Вечером в Таганроге произошел взрыв у ресторана «Чехов сад». По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадали 16 человек, у них легкие травмы от осколков. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога. Москва также призвала международное сообщество осудить «применение украинскими властями террористических методов».

С конца прошлого года власти США заявляли о том, что не поощряют украинские атаки на территорию России. При этом в Белом доме говорили, что не возражают против ударов по Крыму, поскольку полуостров в Вашингтоне считают украинской территорией.

В частности, 25 июля пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают против атак беспилотников в России. Представитель Совета национальной безопасности при президенте рассказал CNN, что Вашингтон выступил против атак на территории России, напомнив, что Москва может в любой момент завершить военные действия, «отведя свои силы с Украины». Он заявил об этом после того, как утром 30 мая Москва подверглась атаке дронов.

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