В центре Таганрога прозвучал взрыв

Фото: Anya Stolyarova / VK

В Таганроге произошел взрыв, причина случившегося пока неизвестны. По данным телеграм-канала Mash, взрыв прозвучал в районе аквапарка «Лазурный» на улице Адмирала Крюйса. Глава пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила, что власти проверяют информацию.

«112» передает, что взрыв произошел у ресторана «Чехов сад» в центре города на улице Александровской, есть пострадавшие. По данным Baza, взрыв был во дворе государственного банка, который находится неподалеку от ресторана — рядом с Александровской площадью. Телеграм-канал также сообщил о трех пострадавших.

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Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о шести пострадавших. Корреспондент «РИА Новости» с места ЧП сообщил по меньшей мере о четырех.

Очевидец сообщил 161.ru, что в здании госбанка выбиты окна.

На кадрах, опубликованных местными жителями в соцсетях, виден столб дыма над городом.

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