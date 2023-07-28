Последствия взрыва ракеты в Таганроге. Фоторепортаж

В центре Таганрога прогремел взрыв. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, причиной, предположительно, стала ракета. Он также сообщил, что жертв нет, пострадали 15 человек. Позже Минобороны сообщило, что Киев совершил атаку «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200». Целью была, по данным военных, «жилая инфраструктура». Ракету «обнаружили и перехватили в воздухе». Последствия взрыва в Таганроге — в фоторепортаже РБК.