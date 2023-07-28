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Последствия взрыва ракеты в Таганроге. Фоторепортаж

Кадры с места взрыва ракеты в Таганроге

В центре Таганрога прогремел взрыв. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, причиной, предположительно, стала ракета. Он также сообщил, что жертв нет, пострадали 15 человек. Позже Минобороны сообщило, что Киев совершил атаку «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200». Целью была, по данным военных, «жилая инфраструктура». Ракету «обнаружили и перехватили в воздухе». Последствия взрыва в Таганроге — в фоторепортаже РБК.
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: taginfo / VK
Фото: taginfo / VK
Фото: taginfo / VK
Фото: taginfo / VK
Фото: Anya Stolyarova / VK
Фото: Anya Stolyarova / VK
Место взрыва в Таганроге на карте: по словам губернатора Василия Голубева, ЧП произошло по адресу Лермонтовский переулок, 22, возле кафе &laquo;Чехов сад&raquo;
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Место взрыва в Таганроге на карте: по словам губернатора Василия Голубева, ЧП произошло по адресу Лермонтовский переулок, 22, возле кафе «Чехов сад»

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