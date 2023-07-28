МИД обратился к международному сообществу из-за атаки Украины на Таганрог
Россия оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога и атаку беспилотника в Московской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели», — говорится в комментарии Захаровой.
Москва также призвала международное сообщество осудить «применение украинскими властями террористических методов».
Утром Минобороны сообщило об атаке украинского дрона в Подмосковье. Средствами ПВО беспилотник был уничтожен. Пострадавших и разрушений не было.
Вечером ведомство заявило, что Украина попыталась нанести удар по Таганрогу переделанной зенитной ракетой комплекса С-200. Силы ПВО перехватили и сбили ракету, ее обломки упали на территории города. Позднее в министерстве сообщили о еще одной ракетной атаке близ Азова, обломки сбитой ПВО ракеты упали в безлюдной местности.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадали 12 человек, из них девять были госпитализированы.
Материал дополняется