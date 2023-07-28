Число пострадавших после взрыва в Таганроге выросло до 16 человек
Минздрав: в результате взрыва ракеты в Таганроге пострадали 16 человек
Число пострадавших при падении в Таганроге обломков сбитой российскими системами ПВО украинской ракеты составило 16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
Госпитализированы десять человек, еще шестерым оказана амбулаторная помощь.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил о 12 пострадавших, из которых девять были госпитализированы. СК сообщал о 13. Федеральный Минздрав в своем телеграм-канале писал о 14 пострадавших.
По данным Минобороны, причиной взрыва стал удар ВСУ модифицированной зенитной ракетой комплекса С-200. Российская ПВО отразила атаку, на центр города упали обломки ракеты. СК возбудил уголовное дело о теракте.