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Атака беспилотников на Москву ,  
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В Вашингтоне заявили, что не поддерживают атаки внутри России

Представитель СНБ США о дронах в Москве: мы не поддерживаем атаки внутри России
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

США в курсе новостей об атаке дронов на Москву и пока собирают информацию о случившемся, сообщает CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности при президенте.

«В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — добавил он.

Представитель совета напомнил, что Россия может в любой момент завершить военные действия, «отведя свои силы из Украины».

Утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Минобороны сообщило, что из восьми дронов пять были сбиты, а три потеряли связь с операторами и сбились с курса в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. Три дома на юго-западе столицы были повреждены. Два человека пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

Минобороны обвинило в случившемся Киев. МИД заявил о праве России жестко ответить на атаку. Украинские власти опровергли свою прямую причастность.

В Киеве ночью прогремели взрывы. В Печерском районе украинской столицы загорелись три автомобиля. По данным местных властей, погиб по меньшей мере один человек, есть пострадавшие.

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Теги
Белый дом США дроны беспилотники

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