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Антонов заявил, что от отношений между Россией и США остались «крохи»

Антонов: поставки кассетных боеприпасов бьют по остаткам отношений между Россией и США
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Военная операция на Украине

Поставки кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам отношений между Россией и США. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала, фрагмент опубликован в телеграм-канале диппредставительства.

«Что касается российско-американских отношений, их практически сегодня уже нет — остались какие-то крохи. Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — сказал Антонов.

Он добавил, что какое бы вооружение США и другие западные страны ни поставляли Украине, она все равно проиграет военные действия. Посол отметил, что Россия «аккуратно относится» к кассетным боеприпасам и понимает «невозможность использования этих боеприпасов в городах и густонаселенной местности».

Соединенные Штаты объявили о поставках Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Президент США Джо Байден объяснил такой шаг истощением запасов снарядов у Киева и невозможностью Вашингтона оперативно восполнить эти запасы. Белый дом получил от Украины письменные гарантии, что эти боеприпасы будут использоваться «с осторожностью» во избежание рисков для гражданского населения, говорил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

О предоставлении таких гарантий заявлял и глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, Киев не будет использовать кассетные боеприпасы «на официально признанной территории России». Украина не относит к ней вошедшие в состав Федерации по итогам референдумов Крым, Запорожскую и Херсонскую области, а также ЛНР и ДНР.

20 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы. Спустя два дня Минобороны России сообщило, что украинские военные обстреляли этими снарядами российских журналистов: в результате погиб военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, несколько его коллег получили ранения. На следующий день российское оборонное ведомство заявило о массовом, но безрезультативном применении ВСУ кассетных боеприпасов.

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посольство России в США Анатолий Антонов кассетные боеприпасы
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