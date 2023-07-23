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В Минобороны заявили о массовом применении ВСУ кассетных боеприпасов

Командующий Мордвичев: ВСУ массово применили кассетные боеприпасы, но безрезультатно
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Вооруженные силы Украины массово применяют кассетные боеприпасы, но это пока не принесло результатов, заявил командующий российской группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

«Вчера применили здесь разрекламированные кассетные боеприпасы 155-миллиметровые. Массовое применение было, огневое воздействие, но определенного результата не достигли», — рассказал Мордвичев. Он отметил, что «ожидаемого для противника эффекта» от этих боеприпасов нет, к тому же от них спасают фортификации и бронезащита. По словам Мордвичева, ВСУ ударили по позициям танковой дивизии и дивизии ВДВ.

20 июля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы. По данным The Washington Post, это оружие было выпущено по российским позициям на юге и востоке в попытке разрушить траншеи, которые замедляют украинское контрнаступление. В частности, ВСУ планируют задействовать их в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), который Россия взяла под контроль в мае. Кирби заверил, что Украина использует боеприпасы «надлежащим образом».

Президент Владимир Путин допускал «зеркальный ответ» в связи с передачей Украине кассетных боеприпасов.

22 июля Минобороны России сообщило об обстреле со стороны ВСУ с помощью кассетных боеприпасов, в результате чего погиб военный корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев.

Россия, Украина и США не ратифицировали Конвенцию по этому типу оружия, которая запрещает их использование, передачу и накопление.

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