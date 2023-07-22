Володин обвинил Зеленского в «ополячивании» Украины

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, Зеленский принял много решений, которые стали «трагедией для украинского народа». Например, в граничащих с Россией областях — Сумской и Черниговской — из домов, как утверждает Володин, выгоняют украинцев, стремясь заменить их на «лояльных» переселенцев-поляков.

«Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти», — считает Володин.

Спикер Госдумы утверждает, что США и Евросоюз хотят, чтобы сотни тысяч украинцев погибли на фронте, а остальные потеряли свою национальную идентичность, и для этого они используют «имперские амбиции Польши». «Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны», — заявил Володин.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сказал, что украинские власти хотят «спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование» и готовы для этого «торговать всем: и людьми, и землей». Он провел аналогию с «петлюровцами, которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни».

По мнению Путина, польские власти хотят «под натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы потом «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину». Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании заявил, что Варшава осознает бесперспективность предоставления военной помощи Украине, поэтому у польских властей «усиливается настрой» на то, чтобы взять под контроль западные территории Украины.

После начала российской военной операции Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев и начала передавать Украине вооружение. Варшава поставила Киеву, среди прочего, реактивные установки «Град», истребители Миг-29 и танки Т-72М1. «Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор», — говорил польский президент Анджей Дуда, объясняя, почему Польша предоставляет военную помощь. Польша, по его словам, «проявила добрососедство» и благодаря «необычному жесту» завоевала авторитет на международной арене.