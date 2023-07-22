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Польша пообещала вызвать посла после слов Путина о «подарке Сталина»

Премьер Польши Моравецкий пообещал вызвать посла после слов Путина о «подарке Сталина»

Польский МИД вызовет российского посла после заявления президента России Владимира Путина о том, что западные территории нынешней Польши — «это подарок Сталина полякам». Об этом написал в «Твиттере» премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — сообщил он.

Накануне Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что «именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии». «Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы. Они будут торговать всем: и людьми, и землей», — сказал он. Он провел аналогию с «петлюровцами, которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни». Польские лидеры, вероятно, надеются «под натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы потом «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», считает Путин. «Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — добавил он, пригрозив, что «развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию» против России, на что Москва ответит «всеми имеющимися <...> средствами».

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова
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