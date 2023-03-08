Уехавших из Польши украинцев обязали вернуть выданные пособия

Власти необоснованно выплатили около 2 млн злотых (более €427 тыс.) украинцам, пока вернуть удалось лишь 35,3 тыс. злотых. Если беженец получает пособие в стране, он не может уезжать за ее пределы более чем на 30 дней

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Польские власти необоснованно выплатили приблизительно 2 млн злотых (более €427 тыс.) украинским беженцам и требуют вернуть пособия. Они не должны были получать выплаты, если сразу покинули страну, пишет Rzeczpospolita.

Пока вернуть удалось лишь 35,3 тыс. злотых. «Управление социального страхования последовательно выносит решения о необоснованно выплаченных пособиях и обязывает получателей их вернуть», — сказал пресс-секретарь ZUS Павел Жебровский. Он уточнил, что сделать это нужно в течение двух лет.

Если беженец получает пособие в стране, он не может уезжать за ее пределы более чем на 30 дней. ZUS приостановил выплату пособий примерно 3,2 тыс. граждан Украины.

Украинцы могут претендовать на разовую ежегодную выплату в размере 300 злотых (€64) для школьников при условии, что они прибыли в республику после 24 февраля 2022 года, а также на детское пособие в размере 500 злотых в месяц (€106).

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 7 марта, в Польше зарегистрированы более 1,5 млн украинцев.

Летом власти заявляли, что с 1 июля перестанут выдавать некоторым беженцам пособие на питание и жилье в размере 40 злотых (€8,5) на человека в день. Осенью газета GazetaPrawna писала, что украинцев хотят обязать платить за жилье, которое им предоставило государство, так как часто, по словам властей, они «работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство».