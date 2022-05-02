Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и беспилотники

Варшава передала Киеву новую партию военной техники, в которую вошли танки Т-72, реактивные системы залпового огня, беспилотники и т.д., передает портал Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) Visegrad24 в Twitter.

«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», — говорится в сообщении.

Кроме танков, в пакет военной помощи Украине от Польши вошли ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), системы РСЗО (реактивные системы залпового огня), беспилотники и самоходные гаубицы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтверждал передачу танков Киеву, но отказался раскрывать подробности в интересах безопасности Украины.

Позже польское радио со ссылкой на свои источники передавало, что Варшава поставила Киеву военное оборудование на 7 млрд злотых (примерно $1,59 млрд), включая самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и реактивные установки «Град». Также Польша предоставила ракеты класса «воздух — воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.