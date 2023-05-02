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Дуда заявил, что Польша преследует свой интерес в конфликте на Украине

Президент Польши Дуда: Варшава преследует собственные интересы в конфликте на Украине
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

В конфликте между Украиной и Россией власти Польши преследуют собственные интересы. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, его цитирует офис главы республики в Twitter.

«Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор», — сказал Дуда, объясняя, почему Польша предоставляет военную помощь. Польша «проявила добрососедство» и благодаря «необычному жесту» завоевала авторитет на международной арене, добавил президент.

После начала российской военной операции Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев. Варшава также неоднократно передавала Украине вооружение. Украинский президент Владимир Зеленский в декабре прошлого года на встрече с польским коллегой в Жешуве поблагодарил Польшу за «мощную поддержку украинцев».

Москва осуждает поставки вооружений Киеву. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

Теги
Польша Анджей Дуда Украина
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