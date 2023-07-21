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Путин рассказал о подарке Сталина Польше и ее планах на Западную Украину

Путин: Польша планирует оккупировать и вернуть себе Западную Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Создание польско-литовско-украинского военного соединения в рамках НАТО планируется для последующей оккупации Украины, считает Путин. По его словам, Варшава хочет получить Закарпатье, а также части Белоруссии
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что создание военного соединения Польши, Литвы и Украины планируется для последующей оккупации последней. На заседании Совбеза глава государства отметил, что западные территории Польши — «подарок» Иосифа Сталина.

«Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — сказал президент.

«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. <...> Скажу одно — это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — добавил он.

В апреле этого года появились сообщения о планах сформировать в рамках НАТО литовско-польско-украинский корпус. Об этом писал, в частности, журналист Якуб Мозняк на портале Dziennik polityczny. По его данным, корпус будет состоять из 20–25 тыс. человек. Польская и литовская бригады будут базироваться в Люблине, а украинская — на западе Украины (в Яворове). Публикация сопровождалась нечеткими фотографиями с планами формирования подразделения.

На изображениях видна эмблема предполагаемого формирования LITPOLUKRCORPS. Однако появившаяся в публикации эмблема принадлежит созданной еще в 2016 году Литовско-польско-украинской бригаде им. великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG). Она была сформирована в соответствии с трехсторонним договором 2009 года и предназначена для участия в международных операциях по мандату Совбеза ООН.

Бригада в том же месяце разместила на своем сайте сообщение: «Литовско-польско-украинская бригада не проводит набор служащих. Призываем вас использовать проверенные и надежные источники».

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Польша начала укреплять свои восточные рубежи в начале июля в связи с тем, что в Белоруссию могут передислоцироваться силы ЧВК «Вагнер». В Подляшье — регион рядом с границей с Белоруссией — планировалось перебросить 1 тыс. солдат и почти 200 единиц техники, сообщало Генеральное командование польской армии.

В Кремле говорили об обеспокоенности действиями Варшавы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна не собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии в ее адрес на защиту встанут и регулярная армия, и ЧВК «Вагнер», если они будут в республике.

20 июля Минск объявил, что в стране начались тренировки ЧВК «Вагнер» и военных из Белоруссии.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Польша Литва Украина Совбез России оккупация Закарпатье
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