Работу Керченской переправы приостановили из-за непогоды

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба управления МЧС по Крыму.

Порывы, по информации ведомства, достигают 17 м/с.

Работу Керченской переправы регулярно приостанавливают из-за непогоды. Она заработала после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. После ремонта по мосту разрешили ездить легковым автомобилям, грузовики и автобусы перевозили на паромах.

Накануне, 17 июля, работу переправы снова приостановили. Это произошло после ночной атаки на Крымский мост двух украинских надводных беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате теракта погибли двое жителей региона — мужчина и женщина, их дочь получила ранения средней тяжести.

Движение автомобилей и поездов по мосту также приостанавливали, паромом разрешили возить только грузовики. Вечером по неповрежденной полосе Крымского моста открыли движение автомобилей. Движение поездов также возобновилось.