Работу Керченской переправы приостановили из-за непогоды

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 101,65 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 20:33 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 90,42 (+0,3) Инвестиции, 17 июл, 20:33
Минобороны сообщило о попытке ВСУ вернуть утраченные позиции в ЛНР Политика, 05:47
В аэропорту Красноярска задержали 20 рейсов из-за непогоды Общество, 05:44
Российская авиация ударила по пункту дислокации ВСУ боеприпасами УПАБ-500 Политика, 05:23
В Николаеве на месте взрыва начался пожар Политика, 05:05
Каждый пятый россиянин исключил отказ от iPhone ради работы Общество, 05:00
Работу Керченской переправы приостановили из-за непогоды Общество, 04:57
Yomiuri узнала о плане Японии запретить экспорт в Россию некоторых машин Политика, 04:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Харькове прогремели взрывы Политика, 04:28
«Коммерсантъ» предупредил о подорожании соков и газировок на 10–20% Общество, 04:19
Bild назвал сумму, которую Бербок тратит на визажиста Политика, 04:14
Минтранс оценил создание инфраструктуры для полетов дронов в ₽240 млрд Бизнес, 03:41
Роналду отказался возвращаться в европейский футбол Спорт, 03:39
Антонов заявил, что США превратили зерновую сделку в проект по обогащению Политика, 03:01
В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков Политика, 03:00
Общество ,  
0 

Работу Керченской переправы приостановили из-за непогоды

МЧС: работа Керченской переправы приостановлена из-за ветра

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба управления МЧС по Крыму.

Порывы, по информации ведомства, достигают 17 м/с.

Работу Керченской переправы регулярно приостанавливают из-за непогоды.  Она заработала после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. После ремонта по мосту разрешили ездить легковым автомобилям, грузовики и автобусы перевозили на паромах.

Накануне, 17 июля, работу переправы снова приостановили. Это произошло после ночной атаки на Крымский мост двух украинских надводных беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате теракта погибли двое жителей региона — мужчина и женщина, их дочь получила ранения средней тяжести.

Движение автомобилей и поездов по мосту также приостанавливали, паромом разрешили возить только грузовики.  Вечером по неповрежденной полосе Крымского моста открыли движение автомобилей. Движение поездов также возобновилось.

Теги
Керченская переправа непогода приостановка работы Крым паром
Материалы по теме
Обстановка на Керченской паромной переправе. Видео
Политика
Керченская паромная переправа возобновила работу
Политика
Работу Керченской паромной переправы приостановили
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter