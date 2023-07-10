Работу Керченской переправы приостановили после возобновления на полчаса

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за непогоды спустя полчаса после возобновления. Об этом сообщило ГУ МЧС по Республике Крым в своем телеграм-канале.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 10:26 мск.

В 9:55 управление сообщало, что работа паромной переправы восстановлена и осуществляется в штатном режиме.

Работу переправы приостановили ночью 9 июля из-за сильного ветра. Ее регулярно приостанавливают из-за непогоды: 27 апреля паромное сообщение четыре часа отсутствовало из-за тумана.

7 июля к перевозке автомобилей через Керченский пролив привлекли два десантных корабля. Поводом для этого стали многокилометровые пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма, которые образовались 1 июля.