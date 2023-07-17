Работу паромов между Крымом и Кубанью остановили

Работу паромов между Крымом и Краснодарским краем остановили из-за ЧП на Крымском мосту

Работа паромов между Крымом и Кубанью остановлена из-за ЧП на Крымском мосту, сообщил глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков в своем телеграм-канале.

«В связи со сложившейся ситуацией, просьба жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост и паромную переправу. Если поездка необходима, выбирайте альтернативный маршрут через новые регионы России», — написал он.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале сообщил, что пункты пропуска в Армянске, Джанкое и Перекопе работают в обычном режиме.

Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и территории Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло «чрезвычайное происшествие». «Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. <...> Принимаются меры для восстановления ситуации», — написал он, призвав всех соблюдать спокойствие.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал в телеграм-канале, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам окажут всю необходимую помощь. В министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб, сообщил он. Позже он добавил, что на полуострове есть все необходимые запасы, в том числе горюче-смазочных материалов, продовольственных и промышленных товаров.