Правительство Краснодарского края: паромом в Крым перевезли 525 пассажиров и 134 грузовика

Власти раскрыли число машин, которые перевезли паромом в Крым

Паромами через Керченский пролив к 19:00 перевезли 134 грузовика и 525 пассажиров, сообщил краснодарский оперштаб. На переправе работают три парома — «Лаврентий», «Мария» и «Керченский 2».

На трех парковках, организованных в районе поселка Ильич и станицы Старотитаровской, находятся более 650 автомобилей.

Работу Керченской переправы восстановили утром 17 июля. Накануне ее приостанавливали. При этом через переправу пропускали только грузовые автомобили.

Утром 17 июля на Крымском мосту взорвались два украинских надводных беспилотника. Взрывом было повреждено автомобильное полотно — один пролет был поврежден. Движение поездов приостанавливали на несколько часов, позже — восстановили.