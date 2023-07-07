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Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом о гарантиях для Киева

Зеленский приехал в Турцию для обсуждения с Эрдоганом зерновой сделки и гарантий для Киева
Зеленский обсудит с Эрдоганом зерновую сделку, «формулу мира», оборонное сотрудничество Киева и Анкары. В Кремле не исключали, что вскоре после этого с турецким президентом поговорит Путин
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что приехал в Турцию. Он намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом зерновую сделку, предоставление Киеву гарантий безопасности и предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

По словам Зеленского, он намерен поговорить с Эрдоганом об оборонных контрактах Киева и Анкары, восстановлении Украины и «формуле мира». Речь идет о плане из 10 пунктов, представленном Зеленским осенью 2022 года на саммите G20. В него в том числе входят радиационная, ядерная продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны и вывод российских войск.

Турция зимой поддержала формулу, а Россия исключила переговоры на ее основе. В Кремле заявляли, что никакой план урегулирования конфликта не может считаться мирным, если в нем не учтено, что в Россию вошли республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области (Киев и большинство стран не признают законность их вхождения в Россию).

О том, что Зеленский намерен обсудить с Эрдоганом зерновую сделку, ранее сообщили Bloomberg и Ahaber. Соглашение истекает 17 июля, Анкара, Киев и ООН выступают за его продление. Россия — еще одна сторона сделки — не раз критиковала реализацию договоренностей, отмечая, что условия Москвы не соблюдаются. Российская сторона помимо прочего настаивает на переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. Российский МИД считает, что сейчас оснований для продления соглашения нет.

В Кремле заявили, что Россия будет следить за переговорами Зеленского и Эрдогана и не исключили, что в обозримом будущем с турецким лидером поговорит президент Владимир Путин.

Зеленский 6 июля посещал Болгарию, затем отправился в Чехию  и Словакию, где обсудил поддержку украинского членства в ЕС и НАТО.

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Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина Зерновая сделка гарантии безопасности
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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