В МИДе не увидели оснований для продления зерновой сделки

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Оснований для продления зерновой сделки нет, заявили в МИД России.

Срок действия соглашения истекает 17 июля, а часть сделки, касающаяся экспорта российских удобрений, по-прежнему не выполняется, объяснили в ведомстве. Там напомнили и о подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области. При этом руководство ООН «хранит молчание по обоим этим неудобным сюжетам», а на Западе «публично заявляют о том, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может», заявляет российский МИД.

В министерстве также в очередной раз отметили, что основная часть транспортируемых по зерновому коридору попадает в богатые страны, а беднейшие государства получили лишь 2,6% грузов.

«В то же время российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия», — отметили в ведомстве.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили в июле прошлого года отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничения на российский сельхозэкспорт.

Сделку не раз продлевали, но Москва все это время подчеркивала, что не все договоренности выполняются. В частности, Россельхозбанк так и не подключили к SWIFT. По данным The Financial Times, российская сторона предлагала создать «дочку» банка, которую могли бы подключить к системе SWIFT, и в Евросоюзе обсуждают такой вариант.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в таком случае «будет реагировать очень жестко, о чем знают партнеры». Министр исключил уступки России для сохранения зернового коридора.

В свою очередь в ООН говорят, что приложили «значительные усилия», чтобы добиться от США, Великобритании и Евросоюза исключений из санкций против России, касающихся экспорта сельхозпродукции.