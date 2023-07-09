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Замглавы МИДа Украины посоветовал «идти к черту» немецкому депутату

Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту критиков поставок кассетных боеприпасов

Заместитель главы МИДа Украины Андрей Мельник фразой «идите к черту» отреагировал в своем аккаунте в Twitter на критику поставок кассетных боеприпасов стране.

«Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите», — написал Мельник.

Так он ответил на сообщение в Twitter депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Стегнера, который написал, что применение кассетных боеприпасов «справедливо объявлено вне закона на международном уровне». «Любой, кто действует во имя международного порядка и ценностей, не поставляет такое оружие. Даже в Украину», — отметил он.

О планах передать Украине кассетные боеприпасы объявил 7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Вашингтон признает риски для мирного населения из-за применения таких снарядов, в связи с чем Киев предоставил письменные гарантии, что будет использовать их «с осторожностью». Позже украинский министр обороны Алексей Резников объяснил, что кассетные боеприпасы будут использоваться ВСУ только для «деоккупации», «на официально признанной территории России» они применяться не будут.

Против поставок Киеву таких боеприпасов выступили ООН, Германия, Великобритания, Испания и Канада.

В российском МИДе заявили, что такое решение Вашингтона нацелено на максимальное затягивание конфликта и войну до «последнего украинца».

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Теги
Украина Германия кассетные боеприпасы ВСУ МИД
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