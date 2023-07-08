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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 11 июля

Россия запросила проведение 11 июля открытого заседания Совета Безопасности ООН по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 11 июля. Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции, и международные усилия для поиска виновных не требуются», — написал он.

Россия также попросила Великобританию, которая председательствует в Совбезе в июле, пригласить для отчета представителей Дании, Швеции и Германии, сообщил первый заместитель постпреда.

Дипломат уточнил, что Россия также намерена пригласить «пару интересных незаангажированных докладчиков». Их имена он не раскрыл.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов.Президент России Владимир Путин возложил вину за диверсию на «англосаксов», заявив, что она отвечала их интересам. Власти США причастность к случившемуся отрицали.

Расследованием взрывов на газопроводах занимаются Германия, Швеция и Дания, в чьих международных водах они произошли. Россию к расследованию не допустили. В ноябре Служба безопасности Швеции заявила, что в акватории Балтийского моря нашли следы взрывчатки.

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14 июня Reuters сообщал, что Швеция и Германия рассчитывают к осени установить, кто стоял за диверсией на газопроводе «Северный поток-2». В январе Генпрокуратура Германии провела обыск на судне, которое, предположительно, перевозило взрывчатку. Судно, по данным ведомства, было арендовано у немецкой компании. По данным Die Welt, яхту, на которой прошли обыски, арендовала принадлежащая двум украинцам компания из Польши. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к атаке.

Российская сторона считает, что взрыв на «Северных потоках» мог быть совершен только при прямой поддержке со стороны государства. Полянский, в свою очередь, утверждал, что Дания, Швеция и Германия «не торопятся со своими национальными расследованиями». Россия «по-прежнему не в курсе того, что они делают, что недопустимо», подчеркивал дипломат.

Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Россия запросила заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

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