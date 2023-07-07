Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе для украинских военных

Румыния намерена открыть центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения пилотов из числа союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой Высший совет обороны страны (CSAT).

«Вместе с союзниками и компанией, которая строит этот истребитель [речь идет о Lockheed Martin Corp.], Румыния создаст региональный хаб для подготовки пилотов, которые будут летать на этих самолетах. Здесь будут обучены румынские пилоты, эксплуатирующие самолеты F-16, позже объект будет открыт для пилотов из союзных государств и партнеров по НАТО, включая Украину», — заявили в CSAT.

О том, что западные страны рассматривают Румынию как возможное место для обучения украинских летчиков управлять самолетами F-16, ранее писало издание Politico со ссылкой на три источника. О готовности компании-производителя истребителей Lockheed Martin принять участие в тренировках сообщал ее главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон в интервью Financial Times.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но союзники Киева, в том числе Германия и США, исключали такую возможность. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: Соединенные Штаты согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставок F-16 Киеву другими странами.

В мае сформировалась коалиция для поставок F-16 Киеву: в нее вошли Великобритания, Дания, Нидерланды, США, Португалия, Норвегия и Бельгия. Первый этап обучения украинских пилотов управлению истребителями пройдет в Великобритании.

В Кремле, комментируя обсуждение относительно поставок Киеву самолетов, заявляли, что они демонстрируют «растущую вовлеченность» западных стран в конфликт. Глава МИДа Сергей Лавров назвал такие планы неприемлемой эскалацией.