Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 05 июл, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 05 июл, 16:06
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 02:25
Буданов допустил, что саммит НАТО не удовлетворит ожиданий Украины Политика, 01:56
Telegraph узнал, что США не дали Уоллесу возглавить НАТО из-за F-16 и ВСУ Политика, 01:49
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
В Ульяновске задержали танцевавшего на Коране иностранца Общество, 01:39
Пентагон ужесточит контроль над секретными документами после утечек Политика, 01:08
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Президент Португалии упал в обморок во время визита в университет. Видео Политика, 00:58
Голикова назвала регионы, которые не смогли снизить уровень бедности Общество, 00:32
Батальоны теробороны в Белгородской области получат оружие Политика, 00:14
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 00:10
Протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе и разожгли костры Политика, 00:08
Из Третьяковки ушел первый замгендиректора, передававший «Троицу» в Лавру Общество, 00:00
Сборная Испании не пустила Украину в финал молодежного Евро Спорт, 05 июл, 23:49

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Военная операция на Украине ,  
0 

Telegraph узнал, что США не дали Уоллесу возглавить НАТО из-за F-16 и ВСУ

Telegraph: Байден заблокировал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 и Украины
Глава Минобороны Британии считался фаворитом на должность генсека НАТО после Йенса Столтенберга, но Джо Байден не поддержал его кандидатуру. В США были недовольны предложением обучать ВСУ полетам на F-16 без одобрения Вашингтона
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, поскольку Лондон выступал за обучение украинских летчиков управлять истребителями F-16 без одобрения Вашингтона, сообщает The Telegraph.

Как пишет газета, Уоллес считался фаворитом на пост нового главы альянса после ухода Йенса Столтенберга; его кандидатуру «сильно лоббировал» премьер Британии Риши Сунак во время встречи с Байденом. Позднее американский президент заявил на пресс-конференции, что в Великобритании есть «очень квалифицированный человек» на эту должность.

В Вашингтоне встревожились, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16 без поддержки США, пишет газета. Источник издания в Североатлантическом альянсе сказал, что этот шаг «положил конец всем надеждам» министра возглавить блок.

Великобритания в мае договорилась с Нидерландами о создании международной коалиции по закупкам истребителей F-16 для Украины. Foreign Policy ранее сообщала, что первый этап тренировки украинских пилотов состоится в Соединенном Королевстве: там пройдет «наземная базовая подготовка» летчиков, чтобы в дальнейшем они могли пройти обучение на F-16. Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники исключали такую возможность. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: США согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против их поставок другими странами. В Пентагоне при этом исключают применение истребителей в контрнаступлении ВСУ.

Накануне Telegraph сообщила, что Байден не поддержал кандидатуру Уоллеса из-за его «беспрецедентной поддержки Украины». По данным газеты, в отношениях Лондона с Вашингтоном была напряженность, поскольку Уоллес в вопросе военной помощи Киеву, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, «часто заходил дальше США». Издание писало также, что американские власти отели бы видеть на посту генсека НАТО главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне это не подтвердила.

Пост генерального секретаря НАТО с 2014 года занимает Столтенберг. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но после этого их дважды продлевали на два года. В феврале 2023 года официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг не собирается больше оставаться во главе организации. Однако 4 июля он сообщил, что останется во главе альянса до 1 октября 2024 года.

Читайте на РБК Pro
Акции каких стран покупать: прогноз Goldman Sachs до 2075 года
Как создавать идеальные картинки и тексты с помощью нейросетей — 6 правил
У вас идет выездная налоговая проверка. Что надо знать о своих правах
Зачем искусственный интеллект ретейлу — пять инсайтов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Бен Уоллес НАТО Великобритания США истребители F-16 F-16 Урсула фон дер Ляйен
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Буданов допустил, что саммит НАТО не удовлетворит ожиданий Украины
Политика
Зеленский заявил о координации с генсеком НАТО позиции накануне саммита
Политика
Telegraph узнала о предпочтениях Байдена среди кандидатов в генсеки НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter