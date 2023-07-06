Telegraph узнал, что США не дали Уоллесу возглавить НАТО из-за F-16 и ВСУ

Глава Минобороны Британии считался фаворитом на должность генсека НАТО после Йенса Столтенберга, но Джо Байден не поддержал его кандидатуру. В США были недовольны предложением обучать ВСУ полетам на F-16 без одобрения Вашингтона

Бен Уоллес (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, поскольку Лондон выступал за обучение украинских летчиков управлять истребителями F-16 без одобрения Вашингтона, сообщает The Telegraph.

Как пишет газета, Уоллес считался фаворитом на пост нового главы альянса после ухода Йенса Столтенберга; его кандидатуру «сильно лоббировал» премьер Британии Риши Сунак во время встречи с Байденом. Позднее американский президент заявил на пресс-конференции, что в Великобритании есть «очень квалифицированный человек» на эту должность.

В Вашингтоне встревожились, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16 без поддержки США, пишет газета. Источник издания в Североатлантическом альянсе сказал, что этот шаг «положил конец всем надеждам» министра возглавить блок.

Великобритания в мае договорилась с Нидерландами о создании международной коалиции по закупкам истребителей F-16 для Украины. Foreign Policy ранее сообщала, что первый этап тренировки украинских пилотов состоится в Соединенном Королевстве: там пройдет «наземная базовая подготовка» летчиков, чтобы в дальнейшем они могли пройти обучение на F-16. Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники исключали такую возможность. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: США согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против их поставок другими странами. В Пентагоне при этом исключают применение истребителей в контрнаступлении ВСУ.

Накануне Telegraph сообщила, что Байден не поддержал кандидатуру Уоллеса из-за его «беспрецедентной поддержки Украины». По данным газеты, в отношениях Лондона с Вашингтоном была напряженность, поскольку Уоллес в вопросе военной помощи Киеву, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, «часто заходил дальше США». Издание писало также, что американские власти отели бы видеть на посту генсека НАТО главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне это не подтвердила.

Пост генерального секретаря НАТО с 2014 года занимает Столтенберг. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но после этого их дважды продлевали на два года. В феврале 2023 года официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг не собирается больше оставаться во главе организации. Однако 4 июля он сообщил, что останется во главе альянса до 1 октября 2024 года.