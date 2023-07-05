Обучение 20 летчиков ВСУ в Великобритании начнется в августе

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Подготовка украинских летчиков к управлению западной техникой начнется в Великобритании с августа. Об этом заявил заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи.

«Великобритания начнет базовую подготовку 20 украинских пилотов в августе», — говорится в его письменном ответе на вопрос члена палаты общин британского парламента Люка Полларда.

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Великобритании. Позднее он уточнил, что первые группы пилотов сформированы, но не начали обучение.

Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат 6 июня подтвердил, что украинские пилоты еще не начали обучение на истребителях F-16 в Британии.

Украина неоднократно просила западные страны предоставить ВСУ боевую авиацию. В мае администрация президента США Джо Байдена объявила, что в будущем западные страны поставят Киеву истребители F-16. Коалицию стран, которые проведут обучение украинских летчиков пилотированию F-16, возглавят Дания и Нидерланды, говорили в Пентагоне.

По данным Foreign Policy, первой страной, где начнутся тренировки украинских пилотов, будет Великобритания. «Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более специфической подготовке на F-16», — сказал он. Обучение пройдут 20 военных, владеющих английским языком, отметил журнал.

В МИД России указывали, что страны Запада, обещая Киеву поставки F-16, придерживаются «эскалационного сценария».