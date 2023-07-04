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Кулеба заявил о сдвиге сроков обучения украинских пилотов полетам на F-16

Кулеба: обучение украинских пилотов полетам на F-16 в июне не началось, сроки сдвигаются

Украинских пилотов не начали обучать управлению истребителями F-16 в июне, как обещали западные партнеры, поэтому график тренировок сдвигается. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

«Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первично обещали. В июне тренировки не начались. Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться», — сказал он.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях. Однако союзники Киева, в том числе Германия и США, исключали такую возможность. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: Соединенные Штаты согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставок F-16 Киеву другими странами. Однако применение истребителей в контрнаступлении ВСУ Пентагон исключил.

Министр обороны Украины Алексей Резников предполагал, что Киев начнет получать западные истребители не ранее 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в июне не исключал, что поставки начнутся через шесть-семь месяцев. Как сообщала газета Politico со ссылкой на три источника, обучение украинских пилотов полетам на F-16 может начаться на полигоне в Румынии.

МИД России называл планы Запада поставить F-16 Украине движением «по так называемой лестнице эскалации». Глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что одна из модификаций этих истребителей может нести ядерное оружие. Кремль пообещал, что Россия будет уничтожать F-16, как и другую иностранную военную технику, в случае их появления на Украине.

Теги
Дмитрий Кулеба истребители F-16 Украина ВСУ обучение
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