ВСУ опровергли информацию о начале обучения украинских пилотов в Британии

В ВСУ опровергли информацию о начале обучения украинских пилотов на F-16 в Британии

Украинские пилоты еще не начали обучение на истребителях F-16 в Великобритании, заявил советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Пока речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков», — сказал Игнат (цитата по «Стране»).

О том, что первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Великобритании, накануне сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. Позже он уточнил, что первые группы пилотов сформированы, но они еще не начали обучение.

Украина несколько месяцев просит западные страны, которые уже поставляют ей оружие и военную технику, включая танки, предоставить ВСУ боевую авиацию. Зимой президент США Джо Байден говорил, что Киеву не нужны истребители F-16, категорически против таких поставок выступал канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае администрация Байдена объявила, что в будущем западные страны поставят Киеву истребители F-16. В следующие месяцы Вашингтон и его союзники определят, какие страны, в каком количестве и когда передадут самолеты Украине, сообщили в Белом доме.

Позднее в Пентагоне сказали, что коалицию стран, которые проведут обучение украинских летчиков пилотированию F-16, возглавят Дания и Нидерланды. Тренировки начнутся в Великобритании. Обучение пройдут 20 военных, владеющих английским языком.

Планы западных стран поставить Украине истребители российский МИД назвал движением «по лестнице эскалации». Коренным образом они не изменят ситуацию на поле боя, но еще больше вовлекут Запад в конфликт, утверждают в Кремле.