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ВСУ опровергли информацию о начале обучения украинских пилотов в Британии

В ВСУ опровергли информацию о начале обучения украинских пилотов на F-16 в Британии

Украинские пилоты еще не начали обучение на истребителях F-16 в Великобритании, заявил советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Пока речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков», — сказал Игнат (цитата по «Стране»).

О том, что первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Великобритании, накануне сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. Позже он уточнил, что первые группы пилотов сформированы, но они еще не начали обучение.

Украина несколько месяцев просит западные страны, которые уже поставляют ей оружие и военную технику, включая танки, предоставить ВСУ боевую авиацию. Зимой президент США Джо Байден говорил, что Киеву не нужны истребители F-16, категорически против таких поставок выступал канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае администрация Байдена объявила, что в будущем западные страны поставят Киеву истребители F-16. В следующие месяцы Вашингтон и его союзники определят, какие страны, в каком количестве и когда передадут самолеты Украине, сообщили в Белом доме.

Позднее в Пентагоне сказали, что коалицию стран, которые проведут обучение украинских летчиков пилотированию F-16, возглавят Дания и Нидерланды. Тренировки начнутся в Великобритании. Обучение пройдут 20 военных, владеющих английским языком.

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Планы западных стран поставить Украине истребители российский МИД назвал движением «по лестнице эскалации». Коренным образом они не изменят ситуацию на поле боя, но еще больше вовлекут Запад в конфликт, утверждают в Кремле.

Теги
пилоты истребители истребители F-16 Великобритания Денис Шмыгаль
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