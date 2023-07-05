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Милашину и Немова доставили в московскую больницу после нападения в Чечне

Избитых в Чечне журналистку Милашину и адвоката Немова доставили в больницу в Москве
Александр Немов (слева) и Елена Милашина
Александр Немов (слева) и Елена Милашина (Фото: Сергей Бабинец / ТАСС)

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которых накануне неизвестные избили в Чечне, доставлены в одну из московских больниц. Об этом сообщил в телеграм-канале экс-главред закрытого радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом России иностранным агентом).

Венедиктов вместе с главным редактором «Новой» и нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым приезжал во Владикавказ, чтобы забрать Немова и Милашину в столицу.

Журналистка и юрист утром 4 июля прилетели в Грозный, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Позднее ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинениям в нападении на полицейских и мошенничестве.

В Грозном Милашину и Немова избили, журналистку также обрили и облили зеленкой. По словам Милашиной, нападавшие угрожали отрезать ей палец, чтобы разблокировать отпечатком телефон. Пострадавшие считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью в Чечне. Журналистка отметила, что нападавших интересовала только техника, они хотели получить от нее пароли, не взяли у пострадавших наличные деньги и банковские карточки.

Милашину и Немова сначала госпитализировали в Чечне, а затем перевезли в Беслан. У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, она несколько раз теряла сознание, Немов ранен в ногу ножом. Вечером их вывезли в Москву спецбортом.

С ситуацией пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю чеченского следственного управления провести проверку по факту нападения. Кремль призвал «к энергичным мерам после случившегося» и сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем.

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Теги
Елена Милашина «Новая газета» адвокаты Чечня нападение на журналистов

Встреча с
Игорем Шуваловым

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Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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