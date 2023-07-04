Кадыров пообещал разобраться с нападением на Милашину и Немова в Чечне

В своем посте Кадыров не упомянул имена Милашиной, которая известна своими публикациями о ситуации в Чечне, и Немова, однако отметил, что компетентные органы приступили к работе сразу после сообщения об их избиении

Рамзан Кадыров (Фото: government.ru)

Компетентные органы Чечни разберутся с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, поручения даны, написал глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом в посте он не назвал по имени пострадавших.

«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — написал глава Чечни в телеграм-канале.

Неизвестные напали на журналистку и адвоката утром 4 июля, когда они ехали из аэропорта в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева (ее позднее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинениям в нападении на полицейских и мошенничестве). Их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. «Новая газета» передавала, что Милашину и Немова избивали дубинами и ногами, они отобрали у журналистки и адвоката телефоны, требуя их разблокировать, уничтожили технику и документы.

У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук, она несколько раз теряла сознание, Немов ранен в ногу. Руководитель Команды против пыток (ранее — Комитет против пыток, был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Сергей Бабинец связывает нападение с их профессиональной деятельностью. Милашина в феврале была вынуждена временно уехать из России из-за угроз от чеченских властей.

Омбудсмен Татьяна Москалькова из-за избиения журналистки направила телеграммы в чеченское управление СК и прокуратуру региона, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Об избиении Милашиной и Немова доложили президенту Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что это серьезное происшествие и оно требует достаточно энергичных мер.

Милашина была специальным корреспондентом «Новой газеты», которую Басманный суд лишил лицензии в прошлом сентябре. Ее материалы, в частности, были посвящены ситуации в Чечне. За ее публикацию о вспышке коронавируса в республике издание в 2020 году оштрафовали на 260 тыс. руб. В начале того же года на Милашину напали в Грозном. Кадыров в прошлом году, комментируя ситуацию с судьей Янгулбаевым, называл Милашину, а также правозащитника Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики».