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СК проведет проверку из-за нападения на Милашину и Немова в Чечне

Глава СК Бастрыкин поручил начать проверку из-за нападения на журналистку Милашину в Чечне
Александр Немов (слева) и Елена Милашина (справа)
Александр Немов (слева) и Елена Милашина (справа) (Фото: no_torture / Telegram)

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю чеченского следственного управления провести проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, сообщает Следственный комитет.

Помимо проверки, руководитель следственного управления по Чечне Виталий Волков должен «представить доклад по факту нападения».

Милашина и Немов 4 июля прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева — она получила 5,5 лет колонии по обвинению в насилии над силовиком.

Однако неизвестные напали на них по дороге из аэропорта, сильно избили, отобрали телефоны и разбили технику. В результате нападения журналистка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом пальцев рук, а адвоката ранили в ногу.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в связи с нападением обратилась в управление СК по Чечне и прокурору региона, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и СК России. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал к жесткой реакции правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о нападении и что ситуация требует «энергичных мер» и «реализации следственных действий».

Пострадавших привезли в медицинский центр в Беслане, позднее планируют доставить бортом МЧС в Москву.

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Теги
Елена Милашина Чечня Александр Бастрыкин

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Игорем Шуваловым

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Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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