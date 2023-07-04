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Милашина рассказала подробности о нападении в Чечне

Милашина рассказала подробности о нападении на себя и адвоката Немова в Чечне
По словам журналистки, нападавших интересовали пароли от телефонов и другой техники, которая была у нее и адвоката Александра Немова. Нападавших было больше десятка

Милашина рассказала подробности о нападении в Чечне
Video

Журналистка Елена Милашина рассказала подробности того, как на нее и адвоката Александра Немова напали в Чечне. Видео записал Сергей Бабинец, руководитель «Команды против пыток» (бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом и самоликвидировался).

Она сказала, что придерживается вместе с Немовым версии, что нападение связано с их профессиональной деятельностью в Чечне. По ее словам, когда неизвестные избивали адвоката, ему «прямо говорили, что слишком много защищаешь, защищай у себя, здесь защищать не нужно».

Милашина сообщила, что нападавшие «очень хорошо понимали свои возможности и ограничения. У них была жесткая задача получить пароли». Журналистка отметила, что нападавших интересовала только техника. «Они не взяли деньги, у меня 13 тыс. с собой было <…> ни одну карточку не взяли банковскую», — подчеркнула она.

По подсчетам Милашиной, нападавших было не меньше 10-15 человек. Журналистка сказала, что ее с Немовым «очень жестоко били». Милашиной угрожали отрезать пальцы.

Неизвестные напали на журналистку и адвоката утром 4 июля, когда они ехали из аэропорта в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева (ее позднее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинениям в нападении на полицейских и мошенничестве).

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У Милашины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук, она несколько раз теряла сознание, Немов ранен в ногу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компетентные органы разберутся с нападением на Милашину и Немова, соответствующие поручения даны. Омбудсмен Татьяна Москалькова из-за избиения журналистки направила обращения в чеченское управление СК и прокуратуру региона, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Об избиении журналистки и адвоката доложили президенту Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Милашина — специальный корреспондент «Новой газеты», которую Басманный суд лишил лицензии в прошлом сентябре. Ее материалы, в частности, были посвящены Чечне. Кадыров в прошлом году, комментируя ситуацию с судьей Янгулбаевым, называл Милашину, а также правозащитника Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики». В феврале журналистка была вынуждена временно уехать из России из-за угроз от чеченских властей.

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Теги
Сергей Грехов
Елена Милашина Чечня Рамзан Кадыров нападение

Встреча с
Игорем Шуваловым

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