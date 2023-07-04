Кремль призвал к очень энергичным мерам из-за избиения Милашиной

Владимиру Путину доложили об избиении Елены Милашиной и Александра Немова, нужны проверка и следственные действия, сообщили в Кремле. В Минцифры готовы помочь пострадавшим. Омбудсмен Чечни заявил о провокации против республики

Елена Милашина (справа) и Александр Немов (слева) (Фото: no_torture / Telegram)

Избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне — это серьезное происшествие, «которое требует достаточно энергичных мер», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину, сказал Песков. Он напомнил, что вопросом занялась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, которая обратилась в управление СК по Чечне и региональную прокуратуру. «Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий, действий на фоне этого нападения», — сказал он, передает корреспондент РБК.

В Минцифры заявили, что готовы оказать помощь Милашиной и Немову. Ведомство обратилось в правоохранительные органы и выразило надежду, «что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание». «Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам», — подчеркнули там.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в разговоре с «РИА Новости» назвал нападение на Милашину и Немова «диверсией и провокацией против республики». «Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», — сказал он.

Неизвестные напали на журналистку и адвоката утром 4 июля, когда они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима за нападение на полицейских и мошенничество. Семья Мусаевой связывала уголовное преследование с правозащитной деятельностью ее сыновей — активистов и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее обвинял семью Янгулбаевых в связях с терроризмом.

Как передает «Новая газета», нападавшие избивали Милашину и Немова дубинами и ногами, они отобрали у журналистки и адвоката телефоны, требуя их разблокировать, уничтожили технику и документы. У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук, она несколько раз теряла сознание. Немов получил ножевое ранение в ногу. Руководитель Команды против пыток (ранее — Комитет против пыток, был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Сергей Бабинец связывает нападение с их профессиональной деятельностью. Милашина ранее была вынуждена временно уехать из России из-за угроз от чеченских властей.

Из Грозного пострадавших доставили в Беслан, в больнице их посетил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев. В разговоре с ТАСС омбудсмен предположил, что позднее их перевезут в Москву.

В Совете по правам человека пообещали помочь Милашиной и Немову. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал произошедшее недопустимым и пообещал обратиться в Генпрокуратуру и СКР. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал к жесткой реакции правоохранительных органов.