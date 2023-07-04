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Омбудсмен рассказал о состоянии избитых в Чечне Милашиной и Немова

Омбудсмен Цгоев: решение о переводе Милашиной и Немова в Москву примут после обследования

Елена Милашина после атаки Александр&nbsp;Немов (слева)&nbsp;и Елена&nbsp;Милашина после атаки Александр Немов, Мансур Солтаев&nbsp;и Елена Милашина (слева направо)

Решение о переводе госпитализированных после избиения в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александр Немова в больницу Москвы из Беслана будет позже принято осетинскими врачами, сообщил РБК уполномоченный по правам человека Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

«Проводились обследования, пока оказали первичную помощь, осмотры хирургов, травматологов и так далее. Потом перевязки, обработки, анализы. Медики сказали, что по итогам этих обследований будет приниматься решение о том, что возможно ли их транспортировать авиацией в Москву. Там были травмы головы, и если есть какие-то повреждения, то самолетом нельзя», — рассказал омбудсмен.

Он отметил, что оба пострадавших «были в состоянии, оба разговаривали, побеседовали».

Ранее Цгоев заявил, что Милашину и Немова планируют доставить в Москву бортом МЧС.

Журналистку и адвоката избили утром 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Она получила пять с половиной лет колонии по обвинению в нападении на полицейского; родственники Мусаевой связывают уголовное дело с правозащитной деятельностью ее сыновей Ибрагима и Абубакара.

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По дороге из аэропорта на Милашину и Немова напали неизвестные, сильно избили, отобрали телефоны и разбили технику. Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму, ей переломали пальцы рук, а Немова ранили в ногу ножом. Сначала их госпитализировали в Чечне, а затем перевезли в Беслан.

Теги
Елена Милашина Чечня Северная Осетия нападение

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