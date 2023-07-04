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Женщина, к которой ехала Милашина, получила 5,5 лет лишения свободы

Суд в Чечне приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам лишения свободы в колонии
Зарема Мусаева сегодня в зале суда
Зарема Мусаева сегодня в зале суда (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Ахматовский суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии общего режиме. Ее признали виновной в насилии над полицейским (часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса России). Обвинение просило для нее именно 5,5 года колонии.

Зарема Мусаева — жена экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать правозащитников и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Последнего чеченские правоохранительные органы считают причастным к руководству телеграм-каналом 1ADAT (признан судом экстремистским).

По версии следствия, 21 января прошлого года рядом с дежурной частью она «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан, находящихся перед дежурной частью», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». К женщине подошел участковый и сказал, что та нарушает закон, поэтому он вынужден составить административный протокол о хулиганстве. После этого, как утверждал полицейский, Мусаева набросилась на него, царапала и била.

Семья обвиняемой считает, что дело связано с правозащитной деятельностью ее сыновей.

В январе 2022 года Мусаеву, которая вместе с супругом жила в Нижнем Новгороде, увезли в неизвестном направлении вооруженные люди в гражданской одежде, которые предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе на допрос. Чеченские власти позже заявили, что женщину поместили в спецприемник МВД по республике за оскорбление сотрудника правоохранительных органов.

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