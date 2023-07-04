Милашину и Немова вывезли из Владикавказа в Москву после нападения в Чечне

Милашину и Немова вывезли в Москву после нападения в Грозном

Милашина и Немов спецбортом вылетели в Москву из Владикавказа, куда их доставили после нападения неизвестных в Грозном. Вместе с ними в самолете — Муратов и Венедиктов

Елена Милашина, Александр Немов, Алексей Венедиктов (признан иноагентом) и Дмитрий Муратов (Фото: aavst2022 / Telegram)

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которых неизвестные избили в Чечне, вылетели в Москву из Владикавказа, сообщает «Новая газета» в телеграм-канале.

Милашину и Немова привезли из Грозного в больницу в Беслан, теперь они спецбортом вылетели в столицу. Вместе с ними — главный редактор «Новой» и Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов и экс-главред закрытого радио «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом).

Журналистка и юрист утром 4 июля прилетели в Грозный, чтобы попасть на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева (ее позднее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинениям в нападении на полицейских и мошенничестве).

Как рассказала Милашина, в аэропорту она и Немов взяли такси, и скоро машину «нагнали» три других. Журналистку и адвоката вытащили из автомобиля и стали избивать. По подсчетам Милашиной, нападавших было не меньше 10–15 человек. Она сказала, что ее с Немовым «очень жестоко били». Журналистке угрожали отрезать пальцы.

Венедиктов в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором Милашина описывает попытку нападавших отрезать ей палец, чтобы разблокировать отпечатком ее телефон. По словам журналистки, разблокировать смартфон отпечатком им так и не удалось, и только тогда нападавшие прекратили попытки.

Как отметила ранее Милашина, она и Немов считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью в Чечне. Журналистка отметила, что нападавших интересовала только техника, они хотели получить от нее пароли, не взяли у пострадавших наличные деньги и банковские карточки.

После нападения «Новая» опубликовала заявление, в котором назвала нападавших «абсолютными подонками». Пока газета не стала «выдвигать какие-либо версии и обвинения». «К каким-либо выводам можно будет прийти после тщательного изучения обстоятельств произошедших событий», — сказано в сообщении.

С ситуацией пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю чеченского следственного управления провести проверку по факту нападения. Кремль призвал «к энергичным мерам после случившегося» и сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем.