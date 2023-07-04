В НАТО исключили передачу Киеву F-16 до окончания контрнаступления

Украина не получит истребители F-16 до окончания контрнаступления. Об этом в интервью радиостанции LBC заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Вопрос о предоставлении Киеву истребителей «не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», отметил глава комитета.

Обучение украинских пилотов и технических специалистов, а также обеспечение «логистической организации» для поддержания самолетов в надлежащем состоянии, по словам, Бауэра, «невозможны» до окончания наступления.

Украина с самого начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях. Однако союзники Киева, в том числе Германия и США, исключали такую возможность. Впоследствии позиция Вашингтона смягчилась: Соединенные Штаты согласились обучать украинских летчиков управлению F-16 и заявили, что не будут возражать против поставок F-16 Киеву другими странами. Однако применение истребителей в контрнаступлении ВСУ Пентагон исключил.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников предполагал, что Киев начнет получать западные истребители не ранее 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в июне не исключал, что поставки начнутся через шесть-семь месяцев.

При этом глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил 3 июля, что западные партнеры не начали обучать украинских пилотов полетам на F-16 в июне, как обещали, и потому график их тренировок сдвинется. Газета Politico со ссылкой на три источника сообщала, что обучение украинских пилотов может начаться на полигоне в Румынии.

Российский МИД называл планы западных стран передать Киеву истребители F-16 движением «по так называемой лестнице эскалации». Одна из модификаций этих самолетов способна нести ядерное оружие, говорил глава ведомства Сергей Лавров. В Кремле, в свою очередь, предупредили, что российские войска будут уничтожать F-16, как и другую иностранную военную технику, если эти самолеты будут использоваться на Украине.