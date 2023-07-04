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Рогов заявил о переходе России к активной обороне в Запорожской области

Рогов: российские силы перешли к активной обороне с контратаками в Запорожской области

Российские силы перешли к активной обороне на линии соприкосновения в Запорожской области, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава», — сказал он.

Украина начала контрнаступление в начале июня, это подтверждали и Москва, и Киев. Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. Украинская сторона не добилась успеха ни на одном из участков, говорил президент России Владимир Путин, называя потери Киева «катастрофическими».

В середине июня Рогов сообщил, что бои усилились на ореховском направлении Запорожской области. Спустя две недели он заявил, что украинские силы активно наступают на этом направлении и уже подошли к первой линии обороны российских войск. В тот день украинские войска предприняли попытку штурма близ села Работино, но населенный пункт, по словам Рогова, остался под контролем России.

3 июля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовал обстановку на запорожском направлении в регионе как напряженную. «Ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют», - писал он. Российские силы, по словам Балицкого, «разбивают врага по всем направлениям, периодически отбрасывая противника и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп». Он также заявлял об отсутствии достижений у украинской стороны. Российскую оборону Балицкий называл очень сильной.

Теги
Владимир Рогов Запорожская область оборона
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